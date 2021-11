Mohlo by tě zajímat

Městské muzeum Loreta ve spolupráci s Římskokatolickou farností Chlumec nad Cidlinou připravilo tradičně v kostele Nejsvětější Trojice vánoční výstavu tentokrát s názvem: „Stojí, stojí domeček, v tom domečku stromeček“. Jak již název napovídá, letošní výstava bude zaměřena na fenomén vánočního stromku. Návštěvníci se dozví, kdy tradice stavění a strojení vánočních stromků vznikla i jak se stromky v průběhu času strojily. Letos jsme si proto zapůjčili vánoční ozdoby z muzea ve Dvoře Králové, které se na touto tematiku specializuje.

Děti se mohou také těšit na barevný betlém a ukázku hraček, které se často pod stromečkem objevovaly. Výstava bude pro veřejnost přístupná v těchto termínech: neděle 28. 11. 2021 od 17 do 19 hod neděle 19. 12. 2021 od 13 do 16 hod pátek 24. 12. 2021 od 13 do 15 hod Věřím, že výstavu, kterou jsme pro vás připravili budete moci navštívit a stane se tak jedním ze střípků, ze kterých se bude skládat vaše vánoční pohoda.