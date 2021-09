Falešná nota

Tato hra byla nedávno představena na Off d´Avignon festivalu a posléze přenesena do Théatre Michel v Paříži. Silný příběh - krutý souboj - s velmi dobře vystavěnou zápletkou a napětím, ve kterém je divák vtažen do role svědka a soudce, tváří v tvář minulosti a současnosti. Vidíme portréty dědictví a odkazy otců. Můžeme uniknout minulosti a můžeme dál beztrestně žít a můžeme přežít zneuctění a křivdu? Shakespearovský duch odhaluje pravdu minulosti a viny, strhne masky a to co odkryjí, zapáchá. Jsme svědky psychického kolapsu člověka, který musí nejprve zachránit svou pověst, pak zachránit svou kůži, hrát hru, kterou ho jeho agresor nutí hrát. Ale kdo je opravdu agresor? To je to, co nám aktéři - slavný dirigent a návštěvník - kousek po kousku odkrývají a řeší témata jak důležitá a neomylná je odpovědnost, svobodná vůle a nevyhnutelnost. V obsazení dvou mužských rolí uvidíme opět Pavla Rímského a Martina Fingera, kteří se už mistrně představili v inscenaci Poslední sezení u doktora Freuda.