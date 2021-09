„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.“

Divadelní adaptace slavného stejnojmenného románu. Kroniky dvacátých let minulého století. Amerika. New York, svět svobody, jazzu, hospodářského růstu. Svět, ve kterém se s trochou píle může každý stát milionářem. Svět materiálního bohatství a morální prázdnoty.

Nick přijíždí do New Yorku a postupně se stává součástí světa mimořádně bohatých lidí. Jeho dům sousedí s majestátním sídlem Jaye Gatse, který si nechává říkat Velký Gatsby, milionáře a podivína, pořádajícího ve svém domě velkolepé bizarní večírky. Přes záliv bydlí Nickova sestřenice Daisy se záletným manželem. Daisy a Gatsbyho cosi spojuje. Stará láska nerezaví, ale žádná idyla to není. Za maskou amerických úsměvů, štěstí a bujarých večírků se skrývá bolest, sobeckost a zmařené sny. Po velkolepém flámu nastává nemilosrdná kocovina. Budoucnost, uznání, lásku a přátelství si nelze koupit.

„Toužila, aby její život dostal už nějaký tvar, a to hned – a takového rozhodnutí se musí dosáhnout nějakou silou – silou lásky, peněz, nepochybných praktických výhod – která je na dosah ruky.“