Jen pravdu, drahý

(La Vérité) francouzská komedie o nevěře, ve které se lže jako o závod.

Brilantně rozehraný příběh čtveřice Pařížanů a jejich (ne)bezpečných vztahů. Michel musí lhát, protože jinak nedokáže ustát situaci, v níž už půl roku podvádí manželku s Alicí, ženou svého nejlepšího přítele Paula. Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít a tudíž nikomu nepůsobí žádnou bolest. Jednou ale systém poruší a Michelova žena Laurence jako by začínala něco tušit.

A co když na všechno navíc ještě přijde Paul? Anebo je to ještě úplně jinak? Michel ani trochu není připravený na možnost, že by se karta mohla obrátit. A události naberou nečekaný spád...