Multižánrový projekt Ewy Żurakowské Home Beyond the Borders? bude mít českou premiéru v Undergroundovém klubu Eden v Broumově

Polská performerka Ewa Żurakowská vytvořila svůj projekt podle knihy Denní dům, noční dům držitelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk. Inscenace Home Beyond the Borders? vezme diváky do světa snů, surrealistické a vizionářské reality v pátek 20. srpna v prostředí proslulého Undergroundového klubu Eden v Broumově v české premiéře.

Multižánrová inscenace Home Beyond the Borders? je založena na tématech z románu Denní dům, noční dům nositelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk. Monodrama plné video projekcí, poetických obrazů a oneirických textů nás zavede do světa snů, surrealistické a vizionářské reality inspirované vizemi z románu polské spisovatelky. Inscenace také čerpá z místních legend a příběhů z regionů Kladska a Nowa Ruda přítomných v románu.

Home Beyond the Borders? zkoumá téma domova jako prostoru identity, domova jako těla a těla jako domova. Zkoumá také otázky o překračování hranic mezi lidmi a světy, sny a realitou, komunitou a intimitou. Představuje proces zakořenění v pohraničí v polsko-českých horách, kde byla napsána knižní předloha a kde byla inscenace uvedena v polské premiéře na konci července.

V Broumově bude představení předcházet performativní čtení českého performera Jaromíra Typlta s fragmenty knihy Olgy Tokarczuk jako krátký úvod.