Napříč časem

Městské muzeum Žacléř vás srdečně zve do společenských prostor muzea na výstavu panenek a kočárků ze soukromé sbírky paní Ladislavy Šmídové. Od úterý 25. května do 17. června, denně kromě pondělí, od 14 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.