Sinks (cz), Fotbal (cz)

Premiérové vystoupení hudebního objevu české scény Sinks v Hradci Králové doplní českobudějovický kvartet s lehce ironickým názvem Fotbal.

Přestože se post-punková kapela sinks objevila na scéně teprve před rokem, již nyní představuje hudební senzaci, která oslovuje publikum především svou syrovostí, nezkrotností i ryzím feelingem, který jde k samým kořenům žánru. Minimalisticky výbušné pojetí instrumentálních částí inspirované prvopočátky post-punku je doplněno nevybíravě expresivním vokálním projevem i vytříbenou estetikou, které tvoří přirozený koherentní celek. sinks evokují inspirativní kapely noise-rockové minulosti, a přesto jsou více než pozitivním pohledem na budoucnost tuzemské scény. Trio vzešlé brněnského hudebního podhoubí prozatím vydává své nahrávky sporadicky, mj. EP june. Věnují se především koncertováním, čímž bezezbytku rozvíjejí svůj potenciál, který rozhodně stojí za pozornost.

Českobudějovicko-brněnský Fotbal je tvořený ostřílenými hráči z formací Sýček, Kidney Trauma či UNNA. Formaci s poněkud ironickým názvem tvoří Jakub Šimanský, Petr Němec, Václav Schicho a Markéta Košařová. V jejich podání se mísí indie, kraut-pop, shoegaze a samozřejmě psychedelie i vzdušné, dream-popové repetice. Na srovnávání zapomeňte, skupina s osobitým výrazem od samého začátku. Debutová deska Moon Landing Revival (Stoned To Death, 2019), je album, které by se neztratilo v diskografiích krautrockových kapel sedmdesátých let, ačkoliv je zde více patrný vliv psychedelického devadesátkového shoegazeu. Nejen toto albu, ale i jejich živá vystoupení jsou postavená na hypnotických kytarových motivech, vokálu Markéty Košařové i zvukových a hlukovývch experimentech, jenž podpořené strojovou rytmikou v sobě nesou příjemný, v zásadě taneční potenciál.