Luboš Pospíšil & host

Luboš Pospíšil byl ze začátku velmi výraznou osobností vokální skupiny C.K.Vocal vedle pánů zakladatelů Jiřího Cerhy a Ladislava Kantora. Jeho průrazný tenor do skupiny velmi dobře zapadal, zároveň se však cítil poněkud upozaďován a skládal písničky, které tak docela do profilu skupiny nezapadaly. Vedle působení ve výše uvedeném C.K.Vocalu ještě jezdil jen tak s kytarou po klubech s vlastním komponovaným pořadem. S C.K.Vocalem natočil album Generace.



V roce 1982 mu vyšlo jeho první sólové album s názvem "Tenhle vítr jsem měl rád". Doprovázela ho zde skupina Oty Petřiny. Co se týče hudby, část písní si Luboš Pospíšil napsal sám, část mu napsal Ota Petřina. Co se týče textů, tak píseň "Ten zcela tvůj způsob" je vlastně zhudebněná báseň Roberta Grawese ze sbírky Příznaky lásky přebásněná Pavlem Šrutem, jinak mu texty napsal Ladislav Kantor.



Později Luboš Pospíšil spolu s kytaristou Bohumilem Zatloukalem sestavili skupinu 5P, se kterou v roce 1985 natočil album "...a nestřílejte na milence", o rok později album "Jsem v tom". Sestava skupiny se značně obměňovala - stálými členy byli jen Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal. V jedné fázi ve skupině hrál na bicí také David Koller. V roce 1988 se skupina rozpadla.

V tomto roce Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal podpořili Radima Hladíka v jeho snaze znovuvzkřísit skupinu Blue Effect. Pospíšilovo působení v této skupině však netrvalo dlouho - z této doby pochází pouze SP Kampa/Úhel pohledu.



V roce 1991 Luboš Pospíšil natočil album "Třináctá komora" ve volné sestavě s bratry Bohumilem a Vladimírem Zatloukalovými, Jaroslavem Olinem Nejezchlebou, Jarmilou Koblicovou a bubeníkem Pavlem Skalou.V roce 1993 vyšlo "un-plugged"album "Vzdálená tvář".



Poté se Luboš Pospíšil načas odmlčel a dal o sobě vědět až v roce 1997 albem "Můžem si za to oba", které natočil s kutnohorskou skupinou Bio-graf. Spolupráce s touto skupinou skončila v roce 2000, poté se Luboš Pospíšil opět spojil s Bohumilem Zatloukalem, dále se k němu připojili baskytarista Pavle Jakub Ryba a bubeník Martin Veigel. V tomto sdružení, které později dostalo pojmenování LPG, natočili album "Hazardní slavnost" (2001).



V roce 2007 se Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal rozhodli znovu vzkřísit skupinu 5P. Z dřívější sestavy tam však přišli jen oni dva, zbytek skupiny 5P tvoří o generaci mladší muzikanti Ondřej Fencl, Martin Štec a Pája Táboříková. V této sestavě na začátku roku 2008 vzniklo album "Příznaky lásky". Se skupinou 5P dále natočil album "Chutnáš po cizím ovoci", které vyšlo v roce 2011. Bohumil Zatloukal na konci roku 2011 z kapely odešel a na postu sólového kytaristy jej vystřídal Mirek Linhart (známý též působením v Yoyo bandu). S ním kapela v roce 2014 natočila zatím poslední album s názvem Soukromá elegie.



Luboš Pospíšil v současné době vystupuje hlavně po klubech a festivalech po celé republice. Vystupuje převážně se skupinou 5P, případně jeden čas vystupoval v duu s Bohumilem Zatloukalem, dnes po odchodu Bohumila Zatloukala z kapely (prosinec 2011) vystupuje ve dvojici s Ondřejem Fenclem. Občas také vystupuje pouze sám s kytarou.