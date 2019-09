Jičínské muzeum vás zve na výstavu Život ve stínu šibenice, která vypráví příběh o osudech vlastenců, kteří bojovali proti nacismu, aby následně za komunistického režimu skončili ve věznicích, či na popravištích.

Návštěvník se seznámí s osudy lidí, kteří se postavili se ctí proti fašismu, a přesto je následný zločinný komunistický režim vyhnal do exilu, na desítky let zavřel do koncentračních táborů, uranových dolů a věznic nebo je dokonce popravil.



Řada obyvatel Československa byla perzekvována jak v období protektorátu, tak po roce 1948. Jednalo se nejenom o elity národa – inteligenci, vědce, umělce, členy církví, ale také o „obyčejné“ osoby, které se postavily proti fašistickému či komunistickému režimu, nebo pro ně byly hrozbou.



Jejich osudům, ale i mechanismům perzekucí a různým formám vyloučení ze společnosti se věnovala odborná konference, která navázala na stejnojmennou výstavu konanou v Brně, jejímiž autory jsou manželé Jan a Sabina Kratochvílovi z Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století v Brně.