Večer duchů - Trutnov

Večer duchů je tentokrát určen dětem od 5 let, které se nebojí vydat na trasu, kde se setkají s DUCHOMORY. Trasa bude plná nástrah a strašidelných zákoutí, protože duchomorové jsou vše, co moří dětskou (a někdy i dospěláckou) duši. Je to např. Temnoděs, Mozkomůra a další. Ubližují a trápí děti, tíží jejich myšlenky, přivádějí lidi k pláči, ke smutku, v horších případech je přivádějí do deprese nebo přímo k šílenství!

Průběžný start bude v Uffu, trasa povede centrem města. Kapacita akce je omezená, nezapomeňte si tedy koupit vstupenky v předprodeji.

čtvrtek 31. 10. ** průběžný start v Uffu v rámci půlhodiny stanovené na zakoupené vstupence, tj. 17:30-18, 18-18:30 a 18:30-19 ** vstupné jednotné 50 Kč

** předprodej vstupenek od 30. 9. pouze v Inforecepci UFFO