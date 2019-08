Dny evropského dědictví na zámku Ratibořice

Nenechte si ujít DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019: VZPOMÍNKA NA VÉVODKYNI ZAHÁŇSKOU

Program

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Letos v listopadu uplyne již 180 let od úmrtí nejznámější majitelky ratibořického zámku, paní kněžny z Babičky, Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Jejímu životnímu příběhu věnujeme podzimní procházku interiéry jejího milovaného letního sídla. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek zvažte účast dětí do 12 let. Jednotné vstupné 150 Kč.

Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin) mail ratiborice@npu.cz