Bez bab! aneb kutloch

Současná komedie německého dramatika o nákupním centru a manželech na útěku. Jak se dá přežít nakupování s drahou polovičkou? Kdo protáhne svou ženu rychleji obchoďákem? Mají muži své dny? Kdo přeměnil starou kotelnu v shopping centru na tajný pánský koutek a poslední bezpečný maskulinní úkryt v nepřehledném světě akcí, slev, lodiček, blůziček, parfémů, korálků, výprodejů a novinek? Jsou alespoň tam muži v bezpečí? A co skrývá takový samčí kutloch? Seznamte se s pilotem Helmutem, programátorem Erollem, manažerem Larsem a hasičem Mariem. Spojuje je jediné. Víkendy v obchoďáku. A taky pivko, fotbal, pohodička a společný úkryt. „Co my tenkrát všechno vydrželi. Co hromad sleviček jsme se natahali. Solidární jako partyzáni. Pak jsem objevil tuhle nepoužívanou kotelnu a udělal z ní skrýš, pro nás chlapy. Tady můžeme být sami sebou.“