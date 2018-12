Letošní poslední výstava v Galerii UFFO nese název STUDNA a jejím autorem je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze Martin Böhm. Zahájení výstavy MARTIN BÖHM / STUDNA se uskuteční v úterý 11. prosince od 18 hodin. Úvodní slovo pronese profesor Vladimír Kokolia a program vernisáže doplní zpěvem paní Iveta Aman. Výstava je pokračováním projektu LEGENDY GR2, který vznikl ve spolupráci profesora Vladimíra Kokolii, pedagoga v ateliéru grafiky II na Akademii výtvarných umění v Praze, a Galerie Havelka zastoupené Jitkou Grígerovou. Galerie UFFO se stala součástí tohoto projektu a jeho prostřednictvím představuje díla zajímavých osobností.

„Martin Böhm je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru grafiky 2 u profesora Vladimíra Kokolii a v intermediálním ateliéru Tomáše Vaňka,“ představuje autora kurátorka Galerie UFFO Paulina Skavova. V roce 2014 se účastnil grafických sympozii v Polsku a ve Francii v Bretani, kde získal cenu Jana Zrzavého. V roce 2016 studoval na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě v Izraeli. V letošním roce svá studia na Akademii výtvarných umění úspěšně ukončil diplomovou prací, za kterou obdržel Ateliérovou cenu.



Martin Böhm se při svých cestách a studijním pobytu v Izraeli inspiroval věcným významem hranice. Hranice, která rozděluje Izraelské a Palestinské území. Ve své práci se zabývá tímto pojmem a jeho vlivu na člověka. “Zeď, čára, plot, zákon nebo kombinace těchto věcí, to vše je hranice, seznamuje každého, kdo se přiblíží, že není možné přejít na druhou stranu bez překážek nebo změny chování“ vysvětluje autor Martin Böhm. „Zeď jako hranice něčeho může být neviditelná a vy celou dobu nemusíte vědět, na jaké jste vlastně straně,“ doplňuje autor.



Výsledkem tvůrčího hledání významu ohraničení a bariéry vznikl cyklus nazvaný Studna. Autor realizoval velkoformátové grafiky metodou sítotisk. Grafiky jsou spojené do jednoho celku, který nemůže divák vidět celý najednou, neboť je jím obklopen. „Obraz nemá jasný začátek a konec. Není důležité, zda jde vlastně o architekturu, objekt, záznam performance nebo grafiku. Ať divák při pohledu vzhůru, kde nepřečte detaily, přemýšlí, v jakém světě se to vlastně nachází. Jestli je snad uprostřed koruny stromu, ve vzdušném víru, chrámu, nebo snad konečně vkročil na území, které mu bylo dosud odepřeno. Studna vědomostí,“ popisuje svou práci Martin Böhm.

Výstava bude otevřena do 22. ledna 2019.