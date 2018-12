Adventní neděle na zámku Dětenice

KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI OD 10:00 DO 17:00 HODIN

Užijte si nádherný Adventní čas v Dětenicích! Ojedinělá prohlídka zámku v doprovodu anděla, provoněná vánoční atmosférou.

Každou neděli od 02.12.2018 do 23.12. 2018 vás čeká romanticky Adventně laděná prohlídka zámku, s vyprávěním o vánočních zvycích, tradicích, Betlému a Ježíškovi.

Ceník:

Dospělí: 140 Kč

Děti do 6 let: ZDARMA

Děti 6-11 let: 50 Kč

Mládež 12-18 let: 80 Kč

Senioři: 80Kč