Kuronské slavnosti - Zámek Náchod

Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI

SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018

stánky s řemesly a občerstvením

prohlídky zámku 9.00-19.00 hodin

noční prohlídky s oživlými postavami 21.00-23.00 hodin

otevřená vyhlídka na terase

I. nádvoří - Zámecký sklep

15.15-15.45 O slepičce - pohádka s loutkami a pomocníky, B. Němcová - J. Holasová

16.00-16.30 Otesánek - loutková pohádka, K. J. Erben - J. Holasová



I. nádvoří -Velký sál

16.00-16.45 Koncert pro vévodu

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod

17.15-17.35 Pěvecký sbor Hron

III. nádvoří

řemeslné tvoření

(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej)

balónky pro děti

Zámecká kaple

16.30-17.15 MUSICA PER GAUDIUM

hudební putování Evropou a časem s prastarým hudebním motivem la folia

Podium

10.00-10.15 Horolezci, hudebně - dramatická pohádka - MŠ Hronov, Havlíčkova

10.35-10.55 Příběh ztracené vody - MŠ Velké Poříčí

11.05-11.25 České dějiny - hudebně dramatické vystoupení - ZŠ Náchod Babí

11.45-13.15 MODRÝ CIMBÁL - pop-rock cimbal

14.00-14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14.35-15.05 soubor Memelite - hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku

15.10-15.25 Orientální tance - SVČ Déčko Náchod

15.45-16.35 Smíšený sbor Kácov - Nové Město nad Metují

16.50-17.10 Kouzelný vějíř - Mr. Carlo

17.15-17.35 Módní přehlídka - SŠ průmyslová, textilní a polygrafická



19.30-20.50 Dasha s kapelou Pajky Pajk Quintet

vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP - vstupné vybíráno od 18.45 hodin



IV. nádvoří

stánkový prodej, občerstvení

IV. nádvoří - Piccolominská zahrada

15.00-16.00 KON&TAKT (skupina country & blues)

15.00-17.30 Žonglérské workshopy pro děti

V. nádvoří

skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet, občerstvení

Galerie výtvarného umění Náchod

Claudie Resner - Jemné mosty nad neviditelnými propastmi

výstava výtvarnice pocházející z Hradce Králové, která pracuje se současnými materiály

10.00, 11.00, 13,00, 14.00, 15.00 Workshopy pro veřejnost s Claudií Resner - Hvězdy na papíře

18.00 Boundary Jazz Quintet

koncert příhraničního jazzového česko-polského kvintetu, tentokrát v komornější sestavě bez bicích nástrojů (trubka, saxofon, kontrabas a kytara)

10.00-18.00 PROSO - spolek přátel šermu, historie, divadel a řemesel

inscenované ukázky - 10.30, 13.00 a 16.00 hodin

(prezentace zbrojí, zbraní, lukostřelba, dobová polní kuchyně)

výstava dravých ptáků

Zámecká alej

soutěže pro děti - SVČ Déčko

prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě

jízda na koni a v kočáře

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN - vstupné: 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP