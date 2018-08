Obří skluzavka v Jičíně

Přijďte se sklouznout i Vy!

Již v sobotu 4. srpna se můžete těšit na skvělou atrakci, která se v Jičíně objeví poprvé. Jedná se o obří skluzavku, která bude instalována v Jungmanově ulici a bude dlouhá zhruba 200 metrů. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program a spoustu stánků.

Vstupenku na skluzavku si je možné objednat za 200 Kč předem na https://www.slideczech.cz/formular nebo poté zakoupit přímo na místě za 250 Kč.

Skluzavka bude přístupná od 14:00 do 18:00.

Vstup na akci je povolen od 6 let. Účastníci mladší 10 let musí přijít v doprovodu jednoho z rodičů. Do 15 let věku je potřeba přinést souhlas zákonného zástupce.