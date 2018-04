V zajetí tajných služeb v Olympii Brno Modřice

Zveme vás na zážitkovou výstavu, na které jsou k vidění a vyzkoušení techniky tajných agentů i filmové rekvizity Jamese Bonda.

Od 27. dubna do 13. května probíhá v Olympii Brno zážitková výstava „V zajetí tajných služeb“, která představuje techniky a triky skutečných agentů i filmových hrdinů špionážních příběhů. Zájemci si na výstavě prohlédnou původní filmové rekvizity slavného agenta 007, skryté výbušniny nebo sledovací a odposlouchávací zařízení. Řadu technik, triků a intrik mohou prožít na vlastní kůži. Na své si jistě přijdou malí i velcí milovníci tajných služeb a špionážních příběhů.

Na výstavě si návštěvníci zkusí průchod mlhou zahaleným tunelem, aniž by je zasáhl pohybující se laserový paprsek. Dozví se, jak se agenti maskují nebo jak probíhá sledování. Na chvíli se ocitnete v prostředí, které znáte jen z filmového plátna. Zjistíte, co má správný agent v kanceláři nebo jak lze zmizet. Ti zvídavější se mohou pustit do vyluštění tajných kódů a šifer prostřednictvím napínavé hry plné zapeklitých otázek a rébusů. Výstava nabízí i zajímavosti o konspiračních teoriích a jejich zastáncích.

Svět tajných služeb se v obchodním centru představuje v několika námětech a stanovištích, např. šifry ukryté ve skladišti, výcvik agenta, tajný sklad nebo agentovo zmizení.

Vstup na výstavu je zdarma.