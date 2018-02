VIDA! After Dark: Ples

Plnou parou do gala! sobota 3. března 2018, od 20.00 2. ročník plesu VIDA! science centra Letos se vydáme plnou parou do budoucnosti, náš druhý ročník plesu mezi exponáty bude totiž laděný do stylu steampunku aneb vědeckofantastického 19. století!

Těšit se můžete na kapelu, bar, science show i fotokoutek s kamerou obscurou a spoustu dalšího. Dress code: Semi-formální (a pokud bude ve stylu steampunku, bude to skvělé!) Vstupné: 200 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě (kapacita je omezena) V ceně vstupného je místo k sezení (k výběru na místě).