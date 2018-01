Madam Colombová zasahuje s Fortelem

Divadelní představení, v němž spolu hrají vidící a nevidomí herci. Megabláznivá krimikomedie Jana Váchala upravená pro potřeby divadélka Fortel.

Děj této bláznivé krimikomedie se odehrává na anglickém zámečku, kde je poněkud výstřednímu Lordu Ham-milk-tonovi ukraden Růžový ptakopysk - navzdory lordově výstřednosti nejde o roztomilé zvířátko, ale o nejcennější drahokam světa. Na vypátrání pachatele se snaží zlákat všechny detektivy, ale shodou náhod přijíždí pouze paní Colombová, která se svérázným způsobem nejen představí, ale i pustí do pátrání. Ano, u nás paní Colombovou konečně uvidíte na živo! A jak to již u bláznivých komedií bývá, vše se komplikuje, a to třeba i tím, že divadelní soubor je amatérský a ne vše funguje tak, jak se čekalo.