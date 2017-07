Royal Republic v Brně

Royal Republic oslaví deset let své existence evropským turné. V České republice vystoupí dvakrát, 5. prosince 2017 v pražské Roxy a 6. prosince 2017 na brněnské Flédě.

O Seveřanech se někdy říká, že jsou chladní a introvertní. Možná na tom něco bude, ale na švédské Royal Republic tenhle stereotyp nesedí ani trochu. Nekonečná koncertní energie, smysl pro humor a rocková smršť jsou jejich poznávacím znamením. Royal Republic se dali dohromady před deseti lety. Jak sami říkají, našli se až s poslední nahrávkou Weekend Man. Kytarové riffy, které vás nenechají vydechnout a k tomu charismatický vokál Adama Grahna. Někteří jejich hudbu řadí do škatulky soudobého rokenrolu, druzí ji definují jako typický garážový rock. Grahn k tomu říká: „Rock je evidentně velice rozsáhlý žánr. My to kdysi nazývali rockem Chucka Norrise, pak kung fu rockem, variací je hodně. Nevím, je to rock, říkejte si tomu, jak chcete. Dokud se vám to líbí, tak je nám to fakt jedno."