Gil Gul Project / Ritual

Rakousko-izraelský večer současného tance.

Gil Gul Project

Tanec a choreografie: Anatoly Shenfeld, Yuko Imazaike

Hudba: Jean Baptiste Lully, Anatoly Shenfeld

Gil Gul znamená v hebrejštině koulet, kutálet. Žili jsme v něgevské poušti, kde jsme toho moc neměli. A v tom nic, které tam bylo, bylo plno kamenů, které se valí, co je Země Zemí. Co existsuje naše galaxie i my následujeme tento pohyb kamenů a valíme se vpřed. Myšlenku rolování-valení se jsme si vzali za koncept naší choreografie. Tento princip je nekonečný a prostupuje naší prací, našimi životy a více než jimi. Proto Gil Gul… Choreografie měla premiéru v loňském roce v Suzanne Dellal Centre v Tel Avivu.

Ritual (premiéra)

Tanec a choreografie: Hygin Delimat

Ritual je příběh šamana dnešních dnů, osobností vlivu. Je to pokus o spojení s vyššími mocnostmi, a to i uvnitř sebe. Interaktivní choreografie uchopuje odkaz mýtického Dona Juana z Castanedy a současně je inspirován osobní zkušeností při hostování na kalifornském pobřeží.