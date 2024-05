Groove Brno: FORQ (USA)

Nekonečná virtuozita a hudební energie bez hranic. To vás čeká na koncertě formace Forq, která spojuje skvělé muzikanty se zkušeností z řady předních uskupení.

Klávesista Henry Hey, toho času již jediný zakládající člen Forq, hrál s Davidem Bowiem nebo Empire of The Sun. Zkušenými jmény se to v tomhle uskupení hemží i dále. Hey k sobě přitáhl kytaristu Chris McQueena – ten hrál ve Snarky Puppy a Bokanté, druhý hráč na kytaru Jordan Peters se může chlubit spoluprací s Jonem Batistem nebo Lauryn Hill. S posledně jmenovanou hrál i basák Eli Menezes, bubeníka Jasona „JT“ Thomase zase k sestavě připojuje společná minulost v již zmíněných Snarky Puppy.

V centru dění na koncertech Forq nestojí samoúčelná virtuozita. Primární je vždy jedinečný výraz a hudební zkušenost, jež si diváci skutečně zapamatují. Křižovatka nakažlivých groovů, uši tvarujících harmonií a melodií, které dlouho zůstávají v hlavě. I tak lze tuhle muziku charakterizovat.