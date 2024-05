Ghettofest 2024

Ghettofest se vrací do ulic brněnského Bronxu! V sobotu 1. června 2024 se ulice brněnského Bronxu znovu promění v pulsující centrum hudby, tance a umění.

Co je to Ghettofest? Ghettofest je pouliční festival pro všechny, odehrávající se v Brně ve vyloučené lokalitě přezdívané „brněnský Bronx“. Jde o unikátní sociálně-kulturní koncept vytvořený přímo pro toto místo. Jeho hlavními motivy jsou otevření ghetta, myslí jeho obyvatel i ostatních Brňanů a naděje pro lepší soužití, pro vzájemné respektování, a to bez konfrontací a vymezování.

Vstupné dobrovolné.

Zdroj fotky: FB FestivalGhettofest