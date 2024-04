Zažij cestu snů - roadshow mopedix Brno

Chceš zažít jízdu snů a projet se na prvním českém elektrickém mopedu? Už v pondělí 29. dubna máš možnost u hlavního vchodu do brněnského výstaviště. Kromě zkušební jízdy na mopedixu Electrix si budeš moci prohlédnout sidecar pro mopedix Sidix by Velorex. Vše ti osobně vysvětlí zakladatelé mopedixu.

Jezdí se od 11 do 18 hodin, helmu ti půjčí na místě, s sebou si vezmi jen OP a ŘP (stačí AM nebo B). Stav se zažít 1. český elektrický moped MOPEDIX ELECTRIX na vlastní kůži. Ukážeme ti unikátní sidecar SIDIX by Velorex. Setkáš se se zakladateli značky. mopedix.cz