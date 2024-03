Vážení milovníci gastronomie, rádi bychom vás pozvali na nezapomenutelný zážitek plný vůní, chutí a zážitků na Food Day Festivalu v Brně. Tento festival se bude konat v nádherném areálu hradu Špilberk a nabídne nejrůznější kuchyně z celého světa. Přijďte s námi procestovat světové kuchyně a ochutnat lahůdky z různých koutů světa. Zamilujete se do tradičních italských těstovin, vyzkoušíte exotické asijské speciality, nebudou chybět ani všemi oblíbené burgery.

Na Food Day Festivalu si určitě přijdou na své i milovníci sladkých pochoutek. Věříme, že se budete bavit nejen při ochutnávání jídel, ale i při pozorování přípravy jídel od špičkových street foodů z celé České republiky. Food Day Festival spojuje to nejlepší z Českého street foodu v exkluzivní lokalitě hradu Špilberk.

Festival bude probíhat v sobotu 13.4. 2024 od 10:00 do 20:00. Vstupné 65,- děti do 6 let zdarma.