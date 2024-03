Čeho že se Drobek bojí - divadlo DIP

ANOTACE

Malý Drobek žije sám ve svém domě a my vás zveme k němu na návštěvu. On se ale bojí. Můžeme mu pomoci? Zkusíme mu domek rozveselit? Najít s ním trochu té radosti? Čeho že se ale bojí? Samoty? Nebo naopak lidí? Ať je to tak nebo tak, určitě ho v tom nenecháme. Vydáme se s ním na cestu, pomůžeme mu najít odvahu bojovat se svým strachem a skamarádit se. Drobek přeci nemůže zůstat sám.

Participační inscenace inspirovaná knihou Kdo utěší Drobka od Tove Jansson, kde diváci (děti) spontánně zasahují do děje a svým jednáním ho pozitivně ovlivňují. Pracujeme s barevnou stínohrou a světelnými efekty. Nejprve děti krátkým divadelním úvodem seznámíme s hlavní postavou malého Drobka a poté je povedeme k co největšímu zapojení do samotného příběhu.