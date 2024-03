Romantická komedie nejen o lásce

Neil Simon

Režie: Kateřina Iváková

Hrají:

Anna Kameníková (Linhartová) nebo Karolína Vágnerová, Radúz Mácha

Veronika Freimanová a Rudolf Hrušínský





Délka představení cca 95 min bez přestávky

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu, kde není ani postel a kam zatéká a fičí a nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují? Zatímco ona řeší špagety s úžasnou omáčkou z mořských plodů připravené v krajkovém negližé, jeho vzrušuje spíš právnický případ, který mu jako začínajícímu advokátovi svěřili. Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich soused, exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina konzervativní matka Ester, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm. Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhledem a divák se baví od začátku až do konce. Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují.