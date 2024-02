Alband & host: ZaHRaDa

JAROSLAV ALBERT KRONEK – legenda českého rocku a metalu, zpěvák, skladatel, textař, po mnoho let nejvýraznější frontman, autor a spoluautor největších hitů skupiny KERN jako „BLÍZKO NÁS“, „FERNETOVÝ OČI“, „EXPLOZE SNŮ“, „V SOBOTU NE“ a mnoha dalších, v současné době kapelník autorského projektu ALBAND, připravuje cestu po českých podiích BLÍZKO NÁS TOUR 2024! S kapelou KERN natočil J. A. KRONEK během 27 roků svého působení v této formaci 7 alb, 5 singlů a 1 DVD. Turné připomene věrným fanouškům a příznivcům charizmatického zpěváka staré oblíbené pecky KERNU a to nejlepší z 15leté historie ALBANDU až po nejnovější skladby. JAROSLAV ALBERT KRONEK oslaví v roce 2024 neuvěřitelné sedmdesáté narozeniny v plné hudební síle na českých podiích. Doprovodí ho letitý textařský, pěvecký a basový parťák Libor Machata, bubeník Víťa Franěk a kytarista Michal Pospíšil.

ZAHRaDa, autorský projekt zpěváka, skladatele a textaře VLASTY ZAHRÁDKY.

Za svou hudební dráhu prošel několika formacemi jako Czech Faith No More, PoP Killers, největší úspěchy slavil se skupinou Carmen, se kterou vydal u vydavatelství Monitor EMI album DOŽÍT SE RÁNA a dlouhé roky spolehlivě plnil největší sály a hudební areály. Každoroční letní vzpomínkový koncert navštíví více než dva tisíce jeho fanoušků a příznivců skupiny. Je autorem hitů jako „SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ“, „ZAJÍMÁŠ MĚ“, „UKAŽ SE MI“, „KDYŽ TI OSTŘÍHAJ TVÝ VLÁSKY“, „PODZIM“, „ZAZEL“ (s Jitkou Boho) a mnoha dalších.Hudební cesty Vlasty Zahrádky jdou napříč rozličnými žánry, od melodického popu, přes rockovou polohu, hardcore až do téměř písničkářských poloh. A právě tato žánrová pestrost, muzikantská preciznost, osobitý projev a skladatelský cit zanechávají u návštěvníků a posluchačů jeho písní trvalý zájem. Na jednom podiu si zazpíval své písně s Vašo Patejdlem, Pavlem Váně, podium sdílel například i se světovými Ugly Kid Joe nebo třeba Waltari. Se svým projektem ZaHRaDa vydal alba „PODZIM“ 2021 a „ZAZEL“ 2022. V tuto chvílí vychází 5ti písňové EP autorských skladeb, nahraných ve vyhlášeném studiu SONO s producentem Milanem Cimfe.

Vlasta Zahrádka zpěv, kytara

Martin Malík kytara, vokály

Vašek Čudka basa, vokály

Ivoš Řídký klávesy

Michal CHaloupka bicí