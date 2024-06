Cellar Cat (LAT) + support Critical Acclaim (CZ)

Pokud se nemůžete rozhodnout, zda se vám líbí Bring Me The Horizon nebo Taylor Swift, poslechněte si lotyšskou skupinu Cellar Cat. Začínali jako indie rocková a britpopová kapela, ale od příchodu všech současných členů v roce 2015 se proměnili v plnohodnotnou alternativní rockovou a metalovou skupinu, kterou jsou nyní.

V roce 2023 se Cellar Cat stali jedním ze šesti finalistů lotyšské části Wacken Metal Battle. Obecně lze říci, že Cellar Cat se žánrovými omezeními příliš nezabývají – jednoduše se snaží tvořit hudbu, která zní skvěle. Někdy je to metal, někdy romantické a někdy romantický metal. Díky tomu oslovují širší publikum a pro některé posluchače mohou sloužit jako vstupní brána k heavy metalu. Cellar Cat vyhráli několik lotyšských hudebních soutěží, dostali se se svými písněmi do lotyšských rádií a hráli na mnoha festivalech, včetně Labadaby, Live at Heart a východoevropského finále Emergenza.

Na konci roku 2021 Cellar Cat vydali své první EP s názvem „Broken Glass“, později následovalo několik videoklipů, včetně klipu s Eissou Morphidem z kapely Morphide k písni „Living Dead“ a syntezátorové skladbě „Freedom“.

Critical Acclaim je přerovská, anglicky zpívající kapela, pohybující se v žánrech Alternative Metal/Modern rock a vznikla v roce 2014. Na kontě má tři studiová alba (Taste Of Ink 2015, Learn and Live 2018 Vague Faces 2021) a 4 singly. Skupina se svou energickou liveshow, kde mísí hutné kytarové riffy s živě hranými samply a melodickým zpěvem pravidelně koncertuje a má za sebou i větší festivaly jako např. Kamínka, Zubr Fest a spoustu dalších. Kapela také předskakovala americké kapele Dayseeker na jejím evropském tour v rámci návštěvy České republiky.

Zdroj fotky: FB Cellar Cat