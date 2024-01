komorní muzikál, česká premiéra

Sedmnáctiletý Evan Hansen je úplně normální americký středoškolák, avšak ve svém životě to rozhodně nemá lehké. Žije sám s přepracovanou matkou, ve škole je šikanován a sám trpí sociální úzkostí a depresí. Navíc si ještě nedávno zlomil ruku. Od svého terapeuta dostane za úkol sám sobě psát dopisy, ve kterých bude popisovat, co bude na každém dni dobré. Evan tedy ve školní knihovně napíše dopis, který začíná slovy „Drahý Evane Hansene“, v němž přemýšlí, jak by mohl mluvit se svou milovanou Zoe a jestli by si někdo ve škole všiml, kdyby zmizel.

Nešťastnou náhodou však dopis najde drsňák Connor Murphy, bratr Zoe. O několik dní později je Evan zavolán do ředitelny, kde mu Connorovi rodiče oznámí, že jejich syn zemřel vlastní rukou. V Connorově kapse našli jeho dopis a mylně se domnívají, že ho napsal Connor, což svědčí o blízkém přátelství mezi ním a Evanem. Protože se z celé této situace Evan cítí trapně, začne jeho rodičům vyprávět, co chtějí slyšet, a předstírá, že byli tajně nejlepší přátelé. Navíc začne spolu se svými kamarády Jaredem a Alanou vyrábět falešné, zpětně datované e-mailové konverzace mezi Connorem a jím a zaplétá se do kolotoče lží a napínavých situací…