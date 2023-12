Thom Artway + Martin Harich (SK)

Thom Artway s novým albem Trhám mraky

Thom Artway se svou kapelou představí své dlouho očekávané třetí studiové album. Nová deska zpívaná v češtině vznikla za spolupráce skvělých muzikantů jakými jsou např. kytarista a producent Lukáš Chromek, zpěvačka a autorka Beata Hlavenková, Patricie Fuxová z kapely Vesna nebo slamerka a zpěvačka Tali. Můžete se těšit na playlist plný nových písní, které zazní v premiéře, ale i na oblíbené singly jako All I Know nebo I Have No Inspiration. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru koncertu, upřímného písničkářství i pozitivní energie.

Martin Harich

Martin je bezpochyby jeden z nejatraktivnějších songwritterů nové generace československé hudební scény. Nadchl třeba v britském X-factoru a jeho hudbu si objednávají i v USA (např. muzikál „A Christmas Carol“, který psal během pandemie). Aktuálně svojí hudbou okouzluje Evropu a v Metru vás stoprocentně uhrane tak, že nebudete chtít, aby přestal.