Výtvarná dílna pro děti - Dárek pod stromeček

Zveme vás na dílnu, v níž si děti vyrobí originální dárek a obal na něj. V letošním ročníku si děti mohou vyrobit originální koupelnový set, který se bude skládat z šumivé bomby, soli do koupele a mýdla. Od 15 do 16 hodin jsou srdečně zváni do dílny také (pra)rodiče, kteří se k nám v tvoření mohou přidat.

Termín: 9. 12. 2023 od 9 do 16 hodin Místo: Výtvarná a keramická dílny SVČ Cena: 550 Kč (v ceně je zahrnutý veškerý materiál, pedagogické vedení a oběd) S sebou: Vezměte si s sebou pracovní oblečení, přezůvky, svačinu na dopoledne a odpoledne. Pitný režim je zajištěn. Přihlašování: Přes klientské centrum SVČ. Případné informace na: kratinova@svcrosice.cz, mobil 603 834 762