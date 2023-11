Adventní výtvarná dílna pro děti

Přivítejte advent tradičními výtvarnými dílnami. V letošním roce si s dětmi vyrobíme girlandu ze sušených citrusů a vánočního koření, domácí balicí papír, svíčku a nepečené cukroví. Od 15 do 16 hodin jsou srdečně zváni do dílny také (pra)rodiče, kteří se k nám v tvoření mohou přidat. Termín: neděle 3. 12. 2023 od 9 do 16 hodin Místo: Výtvarná a keramická dílna SVČ Cena: 550 Kč (v ceně je zahrnutý veškerý materiál, pedagogické vedení a oběd)

S sebou: Vezměte si s sebou pracovní oblečení, přezůvky, svačinu na dopoledne a odpoledne. Pitný režim je zajištěn. Přihlašování: Přes klientské centrum SVČ. Případné informace na: kratinova@svcrosice.cz, mobil 603 834 762