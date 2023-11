Kytarista a zpěvák Ben Poole je novým příslibem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck, Gary Moore a John Mayall), nešetří pochvalami. Zdá se, že tento ani ne třicetiletý mladík má opravdu velmi slušně našlápnuto.

Například nejprodávanější evropský kytarový časopis Total Guitar Bena označil za kytaristu, kterého stojí za to sledovat. Jeho jméno se objevilo v anketě British Blues Awards poprvé již v roce 2012 a o rok později reprezentoval Spojené království v soutěži European Blues Challenge v Berlíně, kde skončil jako třetí.

Na svém kontě má tři nosiče. První Everything I Want vyšel již v roce 2010 a produkoval ho známý kytarista Bernie Tormé. Jako druhý vyšlo CD s názvem Let's Go Upstairs, na jehož produkci se podílel slavný Isaac Nossel (Jack Bruce, Denny Laine aj.). Třetí nosič vyšel v roce 2016 a obsahuje nahrávky pořízené v průběhu koncertu v londýnské Royal Albert Hall. Všechna tři alba svědčí o tom, že máme co do činění se zajímavým skladatelem, vyzrálým instrumentalistou a soulově a bluesově procítěným zpěvákem.