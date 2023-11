Stepová gala show - TAP MUST GO ON

TAP MUST GO ON Stepařská gala show Stepařská show Tap Must Go On je vyvrcholením Mezinárodního stepařského festivalu Brno 2023, který ve spolupráci s Dance Life! proběhne v sobotu 25. listopadu od 19:30 na Show stage BVV v pavilonu E. Na prestižní přehlídce těch největších tuzemských i zahraničních špiček se představí nejen čeští mistři světa ve stepu, ale hlavně pět zahraničních umělců z USA, Itálie, Švýcarska a Ukrajiny, kteří svými úžasnými výkony ohromují celý svět.

Najdete mezi nimi finalisty celosvětové taneční soutěže World of Dance, vítěze národních televizních talentových soutěží, několikanásobné mistry světa, ale hlavně obdivuhodné tanečníky, kteří svými originálními až virtuózními výkony posouvají světový step neustále kupředu. Součástí show laděné do stylu písní kapely Queen uvidíte nejen špičkový step, ale také vystoupení dalších tanečních stylů jako street dance, jazz dance nebo breakin. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji na SMS ticket nebo přímo před představením na pokladnách BVV.