Folk v parku Strážnice

Město Strážnice a Kulturní dům Strážničan vás všechny zve na minifestival Folk v parku ve Strážnici. Těšit se můžete na Hradišťan & Jiří Pavlica, Folk team, Anežku Binkovou a kapelu Nic víc.

Vstupné: 450 Kč předprodej, 550 Kč na místě, 250 Kč děti od 5 do 15 let, děti do 5 let zdarma