Den zdraví 2023

SVČ Rubiko a Zdravé město Rosice Vás srdečně zvou na akci věnovanou zdravému duchu ve zdravém těle! Čeká vás řada pohybových, relaxačních i vzdělávacích aktivit a doprovodný program pro děti i dospělé. Lekce a doprovodný program (s výjimkou občerstvení) je pro účastníky připraven ZDARMA. Na aktivity na SVČ se doporučujeme přihlásit předem, a to na e-mailu prikrylova@svcrosice.cz. AKTIVITY NA SVČ Keramická dílna 'Poznejte své smysly' Zrak, chuť, sluch, čich, hmat - skrze práci s hlínou. Výstupem keramické dílny bude kachle vysypaná sklem. 9.00 – 11.00 Keramická a výtvarná dílna SVČ Rubiko Úvod do Brazilského Jiu Jitsu 10.00 – 11.30 Sportovní sál SVČ Rubiko Relaxační výtvarná dílna 'Dejte průchod své všímavosti' Neobyčejná výtvarná procházka po obyčejných a známých místech v Rosicích. Ve výtvarném workshopu si zodpovíme na otázky: 'Žijeme v přítomném okamžiku?' ' Čemu věnujeme pozornost?' 14.00 – 17.00 Keramická a výtvarná dílna SVČ Rubiko Jóga s relaxací Na lekci si vyzkoušíme na hlavní směry jógy - power jógu a hatha jógu. Lekci zakončíme důležitou a příjemnou relaxací. 14.00 – 15.15 Zrcadlový sál ZKC Hudební škola Yamaha - První krůčky k hudbě Lekce je určena pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 4 let. Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami zapojíme hravou formou hudbu do dětského světa. 14.00 – 15.00 Sportovní sál SVČ Rubiko Beseda - Infekce dýchacích cest Kdy antibiotika pomůžou a kdy škodí? 14.00 – 15.00 Jazyková učebna SVČ Rubiko Beseda - Samovyšetření prsu Ve spolupráci s Bellis jsme pro Vás připravili seminář na téma Samovyšetření prsu. Seminářem Vás provede Silvie Kadlecová, Belliska s osobní zkušeností.

K dispozici bude také trenažér, tzv. prsní fantom. 15.00 – 16.00 Jazyková učebna SVČ Rubiko Kruhový trénink 15.30 – 17.00 Zrcadlový sál ZKC Reálná sebeobrana 15.30 – 17.00 Sportovní sál SVČ Rubiko Feng shui - zdravý prostor i život 16.00 – 17.00 Jazyková učebna SVČ Rubiko DOPROVODNÝ PROGRAM V ZKC (14.00 – 17.00) Rychlomasáže Měření zraku Dílna a hernička pro děti Vlasové poradenství Kosmetické ošetření, obličejová masáž a poradenství Občerstvení a prodej produktů Brána ke zdraví Brno Mozkoherna Třebíč Měření složení těla na bioimpedančním přístroji