Salon vín ve Valticích – ochutnejte 100 našich nejlepších vín pro rok 2023

Salon vín České republiky představuje 100 nejlepších moravských a českých vín pro rok 2023. Přihlášeno bylo rekordních 2 643 vzorků. Jsou prezentovány ve stejnojmenné degustační expozici v historickém sklepení valtického zámku již od 3. února. Soutěž Salon vín – národní soutěž vín ČR, která je největší u nás, je opravdu náročná. Všechny přihlášené vzorky musí projít 3 koly hodnocení. Každé z vín tak posuzovaly 3 odborné komise složené z proškolených degustátorů, kteří se museli shodnout, že jde o vína výjimečné kvality. Hodnotila se např. i profesionální chemická analýza. Laťka byla opravdu vysoko také díky vysokému počtu přihlášených vzorků. Proto je Salon vín, národní soutěž vín, tou nejprestižnější a nejobjektivnější u nás. „Salon vín je unikátní zejména tím, že jsou v něm zastoupena prvotřídní vína ze všech 4 moravských vinařských podoblastí a také z vinařské oblasti Čechy. Pro letošek je vyrobilo rekordních 61 vinařů a vinařských firem v širokém spektru 22 odrůd. Na jednom místě se můžete seznámit s víny i vinařskými styly z celé ČR. Vybraná stovka vzešla z rekordního počtu více než 2600 přihlášených vín,“ popisuje Ing. Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra, které soutěž organizuje a zároveň spravuje degustační expozici.

Všechna úspěšná vína můžete od 3. února až do konce roku ochutnat v historickém sklepení valtického zámku. Na výběr je z několika typů degustačních programů, např. tzv. „volná degustace“, program řízený sommelierem a individuální degustace z prezentačního automatu. Vítězové jednotlivých kategorií: Šampion soutěže a vítěz kategorie A (bílá vína suchá a polosuchá do 12 g/l zb. cukru) • Ryzlink vlašský, řada Flower Line, pozdní sběr, 2021, č.š. 109 - VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV Vítěz kategorie B (bílá vína polosladká nad 12 – 45 g/l zb. cukru) • Tramín červený, výběr z hroznů, 2021, č.š. 181 – Vinařství Garčic Vítěz kategorie C (vína sladká nad 45 g/l zb. cukru) • Ryzlink vlašský, výběr z bobulí, 2018, č.š. 21/18 – Vinum Moravicum a.s. Vítěz kategorie D – vína růžová a klarety (0 – 45 g/l zb. cukru) • Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 2021, č.š. 20A/21M – Víno Botur s.r.o. Vítěz kategorie E – vína červená suchá (do 4 g/l zb. cukru) • Rulandské modré, výběr z hroznů, 2019, č.š. 1952 – Štěpán Maňák Vítěz kategorie G – jakostní šumivé víno stanovené oblasti (sekt) • Bohemia Sekt Prestige 36 brut, jakostní šumivé víno, 2015, č.š. 16029D – BOHEMIA SEKT, s.r.o. Cenu za nejlepší kolekci vín získalo vinařství ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Více na www.salonvin.cz, www.narodnisoutezvin.cz a www.vinazmoravyvinazcech.cz