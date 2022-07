Co vyprávěla Maryša - Kovárna v Těšanech

Druhou červencovou sobotu zavítají Šroubek a Matička do Těšan. Na kávu je sem pozvala Maryša. Obec Těšany na Brněnsku je totiž známá nejen historickou kovárnou ve správě Technického muzea v Brně, ale také jako dějiště slavného dramatu Maryša bratří Mrštíků. Říká se, že Alois Mrštík se sem přistěhoval jako pomocný učitel a zamiloval se do místní krásné dívky. Ta však byla z bohaté rodiny a dvoření chudého pana učitele odmítla. On z ní pak ve svém dramatu udělal legendární travičku.

9. 7. 2022, 10.00–17.00

Kovárna v Těšanech

