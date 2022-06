Bude to velké, bude to jedinečné, bude to průlet tím nejlepším, co elektronickou popovou scénu v 80. a 90. letech minulého století potkalo!

Představujeme Vám 80-90s The Show 2022, největší festival 80. a 90. let v České republice!

V roce 2019 jsme v brněnské DRFG aréně uskutečnili premiéru tohoto velkolepého projektu a sešlo se na přes pět tisíc. Bohužel následovala korona a v letech 2020 a 2021 jsme se bohužel nemohli znovu potkat.

Na to reagujeme následovně... Jdeme to udělat ještě větší, než kdy bylo v našich předchozích plánech. Spojujeme 80. a 90. popová léta v jeden velký dvoudenní festival

Pátek 10. června bude patřit osmdesátým létům, sobota 11. června pak létům devadesátým!

80s PÁTEK

• Milli Vanilli

• Thomas Anders from Modern Talking

• Alphaville

• Gazebo

• Fancy

90s SOBOTA

• Haddaway

• Dr. Alban

• KLF Of Wanda

• C+C Music Factory

• 2 Unlimited

• DJ Sash!

• Corona

• La Bouche

• Ice MC

• Twenty 4 Seven