Na šrot | víkendové dílny ve VIDA!

Co dělat s nepotřebnými (starými) kovy? No přece pokusy!

Přijďte si vyzkoušet, jak můžeme roztavit cín nebo olovo. A co železo? To můžeme dokonce zapálit nebo si ho dát k snídani! Co nám o kovech prozradí jejich hustota? Zjistíme také, jaký je rozdíl mezi tepelným a elektrickým vodičem nebo jak si jednoduše udělat kompas! V závěru dílen si vyrobíme parádní svítící čelenku!

Vhodné pro děti od 4 let. Dílny se konají o víkendech od 9. 4. do 26. 6. 2022 (mimo soboty 30. 4. 2022) v časech 12:00, 14:00, 16:00. Zhruba 45 minutový program je za příplatek 50 Kč/skupina (1–4 os.) ke vstupnému do VIDA!