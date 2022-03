Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT / dernisáž

Přijďte se rozloučit s výstavou Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT v sobotu 26. března od 15 hodin do Domu pánů z Kunštátu! Kromě komentované prohlídky vás bude čekat i performativní procházka s jednou z laureátek Ceny EXIT, Markétou Kinterovou. PROGRAM: 15:00-15:45 - performativní audio procházka s Markétou Kinterovou - Veřejný prostor jsme my 16:30-17:30 - komentovaná prohlídka MARKÉTA KINTEROVÁ: VEŘEJNÝ PROSTOR JSME MY performativní audio procházka Oči široce otevřené pro město. Co nám současné město chce říct? Jak se změnily naše pocity z veřejného prostoru po zkušenosti s pandemií? A změnily se? K tomu, abychom zaměřili svou pozornost soustředěně na to, jak k nám město promlouvá, nám pomohou sluchátka z průvodcovské sady.

Staňte se turisty vlastního města i pocitů. Markéta Kinterová je autorkou knihy Kam oči, tam hlava, ve které se věnuje vizuálnímu zahlcení měst. Performativní audio procházkou provede zúčastněné po nejbližších palčivých místech jako například obchodním centrem, kde se hmatatelně střetávají veřejné a soukromé zájmy. Kapacita omezená. Rezervace: edukace@dum-umeni.cz Sraz: nádvoří Domu pánů z Kunštátu