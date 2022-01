Mezinárodní výstava Papírové království

Přijďte s celou rodinou na mezinárodní soutěž a výstavu Papírové království s papírovými modely všeho druhu, s doprovodným programem a prodejem vystřihovánek do SVČ Lužánky - Lidická! Program: Pátek 18.2. 17:00 - 21:00 - přejímka modelů do soutěže Sobota 19.2. 9:00 - 10:00 - přejímka modelů do Ceny ABC 9:00 - 14:00 - výstava, možnost zakoupení českých i zahraničních papírových modelů a modelářských doplňků, doprovodný program pro děti 14:00 - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=30&t=8676