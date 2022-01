Stalo se 1977: detektivní úniková hra pro celou rodinu

Dokážete jako detektivní tým vyřešit záhadu z roku 1977?

Zkuste to s Útěky.cz a dokažte všem, že na to máte! Ztratila se malá holčička a následně pak detektiv, který zmizení vyšetřoval před vámi. Kam se ztratil a kde je holčička? Vy, jako detektivní tým, máte za úkol odhalit, kdo má na svědomí neštěstí na ulici Jatecká v bytě č. 6. Postupně odhalujete tajemství ve čtyřech místnostech.

Hrou provedou všechny týmy ke zdárnému konci a to bez ohledu na jejich pokročilost, proto si hru bez obav mohou užít i rodiny s dětmi od 10 let. A navíc – o nápovědu si můžete obsluhu požádat kolikrát budete chtít. Je věnován velký důraz hlavně na prožitek, autentické prostředí a úkoly co nejvíce zakomponované do hry.

V této hře nezávodíte s časem, každý tým má jinou dynamiku a proto máte na hru až 120 minut. Také se nemusíte obávat kombinačních zámků, ve hře se neobjeví.

Cena hry je pro 2-6 hráčů. Děti jsou u nás vítané od 10ti let v doprovodu minimálně 2 dospělých osob.

VÍCE INFORMACÍ ZDE