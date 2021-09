Jak sérioví a vícenásobní vrazi pracují | Webinář

Zůstávají po nich jen zničené životy a zašifrované odkazy. Sérioví vrazi číhají na své oběti jako predátor na kořist, s vyšetřovateli hrají hru na kočku a myš a ve společnosti vyvolávají strach i zvláštní fascinaci. Proč někteří lidé zabíjí a z jakých důvodů se k tomu opakovaně vrací? Jak zjistit jejich motivy a spojit zdánlivě nesouvisející zločiny? Co ovlivňuje výběr místa činu a co výběr vražedné zbraně? Jak probíhá proces vyšetřování vraždy a může být samotný modus operandi klíčem k polapení vraha? Nahlédněte s námi do procesu odhalování těchto extrémně nebezpečných zločinců s kriminalistou Matejem Snopkem.

Matej Snopko bude vyprávět o:

– tom, kdo je sériový vrah, jak myslí a jak žije

– tom, proč někteří lidé zabíjejí a proč vícenásobně či sériově

– tom, jak se zjišťují motivy pachatele

– tom, zda je samotný modus operandi klíčem k odhalení

– tom, jak spojit zdánlivě nesouvisející činy

– tom, co ovlivňuje výběr místa činu

– tom, co ovlivňuje výběr vražedné zbraně

– tom, zda je sériový vrah produktem choré společnosti

Matej Snopko

je bývalý slovenský kriminalista, který patří mezi popřední odborníky specializující se na násilnou a sexuální trestnou činnost a problematiku vražd. Pracoval jako vedoucí oddělení profilování pachatele, které založil společně s kolegou. Věnuje se hlavně vykreslování vlastností pachatele podle stop, které po sobě zanechal na místě činu. Se svými spolupracovníky výrazně přispívá k hledání moderních a efektivních metod kriminalistiky. Je autorem knih, které se věnují jak osobnosti a činům sexuálních, hromadných a masových vrahů, tak jejich koncům.