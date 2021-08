Film Kočár do Vídně režiséra Karla Kachyni je dodnes považován za jeden z přelomů kinematografie šedesátých let, a to zejména díky originálnímu převedení stejnojmenné novely Jana Procházky a ojedinělé hudbě Jana Nováka. Komorní psychologické drama o strachu, nenávisti a lásce na konci druhé světové války zůstává i dnes univerzálním poselstvím o relativizaci základních lidských hodnot. Hlavní hrdinové jsou postaveni do mezních situací a rozhodnutí, v nichž neexistují žádní vítězové, hrdinové ani oběti, jen společná touha po spravedlnosti a odpuštění. Válka, ale i láska má vlastní zákony navzdory všemu. U příležitosti 100. výročí narození hudebního skladatele Jana Nováka (1921–1984) uvedeme společně s Filharmonií Brno koncert, kde znovu ožije hudba k filmu – v podání Ensemble Opera Diversa, doplněná o jevištní zpracování literární předlohy Jana Procházky. Scénickým koncertem nás bude provázet hlas Ivy Janžurové, která v legendárním filmu ztvárnila hlavní roli válečné vdovy Kristy a získala za ni v roce 1968 cenu Trilobit.

Světová premiéra v rámci festivalu Moravský podzim: 15. října 2021 v Mahenově divadle