16. brněnská muzejní noc se bude konat 7. srpna. Letos si atmosféru nočního města plného kultury užijí nejen Brňané. Do Brněnské muzejní noci se zapojuje přes 20 kulturních institucí, které, jak je již zvykem, otevřou své brány v 18 hodin a kromě výstav nabídnou množství kreativních aktivit pro dospělé i děti.

18:00—24:00 Petr Veselý / Nůž v kredenci

Petr Veselý zachází se slovem stejně přirozeně jako s obrazem. Obojí odvíjí od průsečíku viděné/řečené, dotýkané/myšlené. Zdánlivou lehkost spojení přitom vyvažuje tíže hmotného, ke které se vždy vrací a v níž svou práci ustavuje. Pokud je tvůrčí proces chápán jako ten, při němž je význam vrstven, je jeho tvorba ztělesněným paradoxem, dokladem radikálního ubírání. Kurátorka: ​​​​​​​Barbora Kundračíková.

Brněnská muzejní noc - Fait Gallery

18:00—24:00 David Možný / Blink of an Eye

Umanutě precizní zpracování s akcentem na detail. Důraz na přímou, smyslovou zkušenost a až fyzické působení na diváka. Spektakulárním způsobem sdílené pochybnosti o zřetelnosti hranic mezi skutečností a iluzí, mezi strojovými algoritmy virtuálního prostředí a fluidní realitou. To jsou stěžejní atributy tvorby Davida Možného. Kurátor: Pavel Švec.

18:00—24:00 Kristián Németh / Warm Greetings

Výstava představuje aktuální směřování tvorby slovenského vizuálního umělce Kristiána Németha. V projektu Warm Greetings se zaobírá tematikou nadřazené moci, neovlivnitelnými externími zásahy, společenskými normami, tlakem a očekáváními působícími na jednotlivce či kolektiv v současném světě. Kurátor: Michal Stolárik.

18:30 Komentovaná prohlídka výstavy Kristiána Németha

Komentovaná prohlídka výstavy Warm Greetings s autorem Kristiánem Némethem a kurátorem Michalem Stolárikem.

19:30 Komentovaná prohlídka výstavy Petra Veselého

Komentovaná prohlídka výstavy Nůž v kredenci s autorem Petrem Veselým a kurátorkou Barborou Kundračíkovou.

21:00 Komentovaná prohlídka výstavy Davida Možného

Komentovaná prohlídka výstavy Blink of an Eye s autorem Davidem Možným a kurátorem Pavlem Švecem.

18:00—22:00 Udělej si sešit s Little Books

Tvořivá dílna pro milovníky papíru všech věkových kategorií. Na workshopu se naučíte šít sešit pomocí upcyklace. Jako materiál vám poslouží odřezky krásných grafických papírů, které tím zachráníte před kontejnerem. Veškeré potřeby zajistíme. Sešit a grif si odnesete domů. Cena 100 Kč.

www.littlebooks.cz

18:00—22:00 Výtvarné workshopy pro děti a dospělé

Lektorské oddělení LES (Laboratory for Education and Synergy) připravilo výtvarné aktivity navazující na díla prezentovaná na právě probíhajících výstavách a přibližující práci představených autorů. Cena je již zahrnuta ve vstupném na výstavy (20 Kč).

18:00—24:00 Bookshop Artmap, dětský koutek a kavárna Mutter Café

VSTUPNÉ:

Výstavy a workshopy lektorského oddělení LES – 20 Kč/os.; dílna s Little Books – 100 Kč/os.