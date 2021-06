Druhý červnový víkend zavítají do Hodonína food trucky s prvotřídní nabídkou gastro pochoutek plných výtečných kombinací chutí a vůní. Přes jejich výdejní okénka budou moci návštěvníci ochutnat jídlo z domácí i světové kuchyně, lahodné sladkosti, míchané nápoje a pivní speciály. Food Truck Sraz se uskuteční 12. a 13. června na parkovišti Nákupního centra Cukrovar, které se od 11 hodin promění v zónu plnou gastronomických zážitků.

Na 13 malovaných vozů plných skvělého jídla a pití přivezou to nejlepší, co food trucky nabízejí: „Anne's Food Truck připraví kanadskou specialitu Poutine, z Prahy dorazí Mácova Kára, pro níž je typická latinsko-americká kuchyně, BBQ and Smoke grill. Máte rádi pastu, rizoto … vůni Itálie? Pak se můžete těšit na Bazalka Bare Food Truck. Nebo jsou vašimi oblíbenci hamburgery? Právě burgery s legendární BBG omáčkou můžete ochutnat u Angel Grill Food Trucku.“, láká na pestrou nabídku pokrmů Lukáš Lauman, spoluorganizátor akce a zmiňuje i další zajímavé food trucky: „Vynikající hot dogy a hamburgery najdete u JJ Grill Bill a Bulldog Street Food Truck přiveze křupavá křidélka a kuřecí stripsy.“

Malé i velké milovníky sladkého potěší lahodné koblížky od Gule Food Truck. „Gule je unikátní projekt Martina Ballatyho, který ve svém food trucku zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Velmi rádi s nimi spolupracujeme a navíc, jejich koblížkům prostě nejde odolat,“ dodává s úsměvem Lukáš Lauman, spoluorganizátor akce.

Neskutečně dobrou škrábanou zmrzlinu najdou návštěvníci u UniCorn Ice Bike. Z DD Bar Catering, Air Stream přívěsu z Břeclavi, zavoní pražená káva a Oříšek jede přiveze food truck plný oříšků. I francouzské palačinky zde nebudou chybět – ty výjimečně dobré budou mít ve Franc Crepes.

Výběr alko i nealko nápojů a chill out zónu určenou k odpočinku nabídne Backstage Bar. Speciální výčepní vůz představí několik druhů piv. Na čepu bude od Pivovaru Mazák Bojanowitz Pilsner 12°, dále Březňák extra hořký 11° nebo také Zlínský Švec ležák od Malenovického pivovaru.

Gastro akce Food Truck Sraz v Hodoníně bude po oba dny zahájen v 11 hodin a potrvá až do večerních 19 hodin.