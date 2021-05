Co by se stalo, kdyby se Julie rozhodla nezemřít…

Choreograf Edward Clug je tvůrcem s evropským renomé. Ani brněnskému publiku není jeho choreografická tvorba neznámá, v roce 2017 hostoval jeho domovský soubor Balet Maribor v Janáčkově divadle s inscenací Peer Gynt. Do našeho repertoáru přibyl jeho titul Radio nad Juliet, který od své premiéry v roce 2005 slavil úspěchy na mnohých turné ve více než dvaceti zemích světa. Radio and Juliet je netradičně zpracovaný shakespearovský příběh nejznámějších veronských milenců na hudbu Radiohead, jedné z nejúspěšnějších rockových kapel současnosti. Můžete si být jistí, že jste nikdy tímto způsobem neposlouchali Radiohead a nikdy takto neviděli Romea a Julii – elegantní pohybová estetika, neobvyklá pohybová plasticita Edwarda Cluga a jako působivá scénická dekorace skvělý světelný design a videoprojekce. Netradiční pojetí shakespearovské lovestory pro jednu tanečnici a šest tanečníků choreograf rozehrává myšlenkou: Co když se Julie rozhodne nezemřít? Probouzí se vedle ležícího Romea a retrospektivou si připomíná všechny události, které ji přivedly až do hrobky.

Česká premiéra: 8. srpna 2020 v Mahenově divadle

Emilia Vuorio Sólistka Baletu Národního divadla Brno V roce 2008 ukončila studium na Finnish Opera Ballet School v Helsinkách. Tančila dva roky v souboru Finnish National Ballet (2008 - 2010) a po jedné sezoně ve Scottish Ballet (2011) a Ballet Dortmund...