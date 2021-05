Autokino Brno - Přiznání

Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.

Hardin býval krutý a nepoddajný, uměl dívky využít a odkopnout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se zlomeným srdcem, kdo bez toho druhého nemůže žít. Udělal obrovskou chybu, díky níž může láska jeho života skončit. Dokáže překonat stíny minulosti a vybojovat svou lásku zpět? Nebude to snadné. Silná láska a divoký vztah totiž Tessu změnily, už není tou nevinnou dívenkou. Stále je zamilovaná, ale současně je silnější a dospělejší. Určitě nechce skončit v slzách. Nový kluk, který se v jejím životě objevil, je navíc pozorný a hodný. S ním by její srdce mohlo najít klid... Je ale klid to, co opravdu chce? Nezvítězí nakonec elektrizující doteky, nenasytné polibky a žhavá touha, kterou umí vzbudit jenom zlobivý Hardin Scott?

